Les Special Olympics au départ du prochain Tour de Belgique

Special Olympics Belgium, l’association belge de sport pour les déficients mentaux, vient de conclure un partenariat avec Golazo et Flanders Classics pour mettre en avant les sportives et sportifs déficient(e)s mentaux et leur offrir un programme de courses plus chargé.

Deux courses par an. C’est le maigre calendrier auquel les coureurs cyclistes déficients mentaux sont invités à participer chaque année en Belgique. Deux petites courses qui rassemblent maximum 150 sportifs.

En cause ? Non pas le peu de succès de ces compétitions, mais bien leur financement. "27.000 euros pour une organisation de quatre jours, au nombre de participants limités", explique Zehra Sayin, CEO de Special Olympics Belgium. Trop peu pour l’Association qui favorise l’intégration des personnes porteuses d’un handicap mental, qui voyait petit-à-petit le cyclisme adapté régresser en Belgique.

Mais c'est sur le point de changer, puisque Special Olympics Belgium vient de conclure un partenariat avec Golazo et Flanders Classics, tous deux organisateurs de courses professionnelles. Il vise à permettre aux Special Olympics de bénéficier des infrastructures, de l’organisation et de l’expertise de la course pour tripler le nombre de courses destinées à ces athlètes. "L’objectif serait d’avoir jusqu’à six courses par an", détaille Zehra Sayin. "Pour cette année, deux courses sont déjà confirmées, en plus des deux que nous organisons déjà."