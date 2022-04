Les Sparks : plus de 50 ans d’harmonie au sein d’une fratrie qui n’a pas dit son dernier mot

Ron Mael, claviériste et compositeur, est né le 12 août 1945 à Culver City, en Californie et son frère Russel, chanteur, est né le 5 octobre 1948 à Los Angeles. Les frères ont grandi à Pacific Palisades, banlieue relativement aisée de Los Angeles, avec leur père Meyer, graphiste et caricaturiste pour le Hollywood Citizen-News, et leur mère, Miriam (née Moskowitz), bibliothécaire. Après avoir été instruits à Palisades High School, Ron et Russel se sont inscrits à l’UCLA ; Ron suit des cours de cinéma et d’arts graphiques en 1963 tandis que Russell étudie les arts du théâtre et la réalisation de films de 1966 à 1968.