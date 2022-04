Les souvenirs de Dirk De Wolf, vainqueur l’édition du centenaire de Liège-Bastogne-Liège : « Pour une fois, j’étais l’homme du jour »

Il nous reçoit dans son appartement à Gand. Dirk De Wolf nous fixe rendez-vous en début d’après-midi. Son vélo se trouve encore dans le hall d’entrée. "Je viens d’aller rouler" déclare d’emblée l’ancien coureur belge. "Je roule encore tous les jours. Sur route ou sur le rouleau. Tous les jours". Dans le salon, la télévision est allumée. A l’écran, des images de la 3ème étape du Tour d’Arabie Saoudite. 30 ans après son exploit dans la doyenne des classiques, le sexagénaire garde un œil avisé sur les courses. Le cyclisme reste encore très présent dans le quotidien du Flandrien. Un Flandrien qui a connu son jour de gloire sur les routes wallonnes le 19 avril 1992.

"Il faisait très mauvais" se rappelle le Gantois. "Neige, pluie, froid. On a roulé jusqu’à La Roche sous la neige. C’était un... "Wolvenweer".

Neige, pluie, froid. C’était un... Wolvenweer

10ème du Tour des Flandres et 20ème de Paris-Roubaix une semaine plus tôt, Dirk De Wolf arrive en bonne condition au départ à Liège. Le Belge a 31 ans. Il est le leader de l’équipe italienne, Gatorade.

"Je m’étais beaucoup entraîné dans les Ardennes. J’avais terminé 10ème à Liège l’année précédente" raconte l’ancien coureur belge. "J’avais eu de bons résultats. Une victoire d’étape aux 3 jours de La Panne dans le mauvais temps devant Andrei Tchmil. J’avais fait une bonne campagne des classiques. Mon sponsor, Gatorade était aussi le sponsor principal de Liège-Bastogne-Liège. Et dans l’équipe, j’étais protégé. J’étais l’homme qui pouvait rouler sa propre course".

Une course dont il sera le grand animateur. A plus de 100 bornes de l’arrivée, De Wolf passe à l’offensive. C’est le début d’une échappée au long cours.

"Le plan avec ce mauvais temps ? Certainement pas attendre les 20 derniers kilomètres" poursuit l’ancien vice-champion du monde. "A l’époque, il y avait quand même des gars comme Moreno Argentin, Giorgio Furlan, Tony Rominger. Des hommes dangereux dans la finale. Je voulais donc partir de loin et durcir la course. Sur la côte de Wanne, on est parti avec 6 hommes. J’avais de bons compagnons de route avec Steven Rooks, ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, Phil Anderson, Claudio Chiappucci,... Ce n’était pas des crêpes (rires). On formait un bon groupe, mais nous n’avons jamais eu plus de 1’30’’ ou 2’ d’avance. Jamais".

Rooks, Anderson, Chiappucci,... ce n’était pas des crêpes...

Le trio collabore, mais Chiappucci faiblit. Au Remouchamps, l’Italien craque dans l’ascension de la Redoute

"Je trouvais que Chiappucci n’était plus très frais... Et il a lâché au pied de la Redoute" ajoute Dirk De Wolf. "A ce moment, je suis encore avec Steven Rooks. Un bon coureur. On parlait tous les deux néerlandais. On avait 50 secondes d’avance au sommet. Mais qui est derrière ? Qui ? Est-ce Rominger ? Est-ce Argentin ? Non, c’était Davide Cassani, un équipier d’Argentin et Jean-François Bernard, un homme de la Banesto d’Indurain. Ils sont revenus sur nous au pied de la Côte des Forges, mais ils n’ont pas accéléré. Normalement, quand on a fait 80-100 km en tête, les poursuivants reviennent et nous dépassent directement, mais pas ici. Alors, j’ai accéléré un peu sur les Forges. J’ai pris 30-40 mètres. Je me suis dit alors que... peut être, ils étaient aussi éprouvés par les conditions de course".

De Wolf, Rooks, Cassani et Bernard. Un Belge, un Néerlandais, un Italien et un Français. 4 hommes en tête. Le quatuor fait son entrée dans Liège et dans les rues de la Principauté, De Wolf fait la différence sur les... pavés.

"J’avais reconnu ces pavés" enchaîne le Belge. "On logeait dans un hôtel à Herstal, à quelques kilomètres de l’arrivée. Durant la semaine, j’avais fait la reconnaissance du parcours le mercredi avec mon équipier, Rudy Verdonck. 200 km. Vendredi encore avec l’équipe. Samedi encore, la finale. Les 30-40 derniers kilomètres. Mais ce qui était nouveau, c’était l’arrivée à Ans pour la 1ère fois".

C’est la dernière montée avant la ligne d’arrivée. Dirk De Wolf jette ses dernières forces dans la bataille. Le visage marqué par l’effort, le Belge écrase les pédales. Transcendé par la foule.

"A cet instant, tu te sens fort" raconte le Gantois. "Tu as la caméra sur toi. Tu es échappé. Seul comme dans la finale dans le Tour des Flandres ou à Paris-Roubaix. Tu te sens pousser des ailes. Tu te sens encore plus fort".

Eddy Merckx était dans la voiture de direction de course. Il est venu me dire... C’est gagné !

Coureur complet. Souvent placé, rarement vainqueur. Dirk De Wolf saisit sa chance pour la 1ère arrivée de la doyenne à Ans. Ce succès à Liège-Bastogne-Liège est le sommet de sa carrière. Un triomphe dans un monument du sport cycliste au terme d’une chevauchée fantastique. 262 km, 7h 18 minutes d’effort et les félicitations d’Eddy Merckx.

"Eddy était dans la voiture de la direction. Et il est venu me dire... C’est gagné !" conclut Dirk De Wolf. "C’était le sélectionneur. Il était à la tête de l’équipe nationale. Il m’avait sélectionné pour le Japon, Chambéry,... C’est fantastique. C’est tellement beau de pouvoir gagner un monument. J’avais fait 2ème de Paris-Roubaix, 2ème du championnat du monde, dans les 3 premiers à l’Amstel. Dans chaque monument, j’étais bien mais je ne gagnais pas. Alors, gagner un tel monument, il n’y a pas mieux. Et puis, arriver seul sur la ligne. Tu as le temps. Tu peux tranquillement lever les bras au ciel. Profiter des 150 -200 derniers mètres. Tu es, pour une fois, l’homme du jour ! Tu gagnes finalement... Et ce printemps-là, j’étais le seul Belge à gagner une grande course du printemps. C’est un de ces moments dont on devrait plus profiter".

2 ans après Eric Van Lancker, un autre Belge inscrit son nom au palmarès de Liège-Bastogne-Liège. Dirk De Wolf remporte l’édition du centenaire de la doyenne et sera cette année-là le premier lauréat du Vélo de Cristal. Un trophée qui récompense le meilleur coureur belge de la saison.