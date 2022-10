Les soutiens-gorge avec armature sont-ils vraiment mauvais pour la santé ?

"Les marques proposent énormément de choses grâce à l'évolution de la technologie qui a fait un fameux boum. Voilà des choses qui sont très plates parce qu'on évite les grosses coutures grâce au thermo-collage." dit-elle en montrant un modèle particulier. "Et il y a aussi sur ce même soutien-gorge, par exemple, un exemple de matière qui est moulée. Et donc ça permet évidemment de donner une enveloppe qui va parfaitement maintenir le sein sans armature, sans couture, sans empiècement, et cetera. Donc ça, c'est un confort extraordinaire. Le sans armature concerne tous les âges, tous les styles, toutes les poitrines, toutes les tailles. C'est vraiment général. Pour moi, le sans armature, c'est le soutien-gorge de demain."