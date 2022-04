Les sourcils fins sont bel et bien de retour... on s'en serait bien passé !

Sur TikTok, l'engouement pour les sourcils extrafins a explosé ces derniers mois et ce, partout dans le monde. Autant dire que le phénomène n'est pas près de s'essouffler, d'autant plus que l'intérêt pour cette tendance beauté va jusqu'à donner naissance à des challenges en tous genres. Cela laisse penser que certaines vont rapidement regretter de s'être lancées dans une épilation des plus compliquées.

Notons toutefois que la Génération Z, plus futée que ses aînées, n'a pas embrassé le phénomène tel qu'il s'est imposé dans les années 1990 et 2000. Non seulement la ligne est légèrement plus épaisse (on oublie le trait tracé au crayon) mais en plus, elle ne s'affine qu'à l'extrémité. Une bonne nouvelle pour notre dignité bien que de nombreuses vidéos dévoilées sur TikTok démontrent (déjà) une certaine propension à tailler avec exagération. Un conseil : au moindre doute, foncez chez l'esthéticienne !