Les Soudal Quick-Step revanchards pour les Classiques : "On ne veut pas commettre les mêmes erreurs que l’an dernier", prévient Sénéchal

L’équipe Soudal Quick-Step espère bien commencer sa saison des Classiques ce samedi au Circuit Het Nieuwsblad. Un rendez-vous très attendu par les hommes de Patrick Lefevere, déterminés à se racheter après un printemps plutôt compliqué l’an dernier.

"Etre collectif, c’est le mot d’ordre", annonce un Florian Sénéchal confiant au départ de la course. Le Français sera un des atouts de l’équipe belge avec Yves Lampaert et Davide Ballerini notamment.

"L’an dernier est encore dans les mémoires, bien sûr. On ne veut pas faire la même chose que l’an passé. L’équipe a fait des erreurs, j’ai fait des erreurs. Je sais pourquoi j’ai eu des problèmes. Je me suis mieux préparé cet hiver, je me suis mieux entraîné pour mettre toutes les chances de mon côté", a déclaré le champion de France au micro de Jérôme Helguers avant le départ de la course.