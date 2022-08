Les "sosikjwa", ces YouTubers qui se filment en train de manger peu.

Ils le sont d’autant plus depuis l’apparition des "sosikjwa". Ce mot-valise coréen est issu de la contraction du verbe "sosik" ("manger de petites quantités") et du suffixe "jwa" ("roi"). Il désigne ces individus qui ont un appétit d’oiseau et qui l’assument sur les réseaux sociaux.

La chanteuse et actrice Sandara Park et la présentatrice Park So-hyun incarnent parfaitement cette tendance. Elles parlent de leurs préférences alimentaires minimalistes sur la chaîne YouTube "Unnies without Appetite". Et le succès est au rendez-vous : les vidéos qu’elles y publient comptabilisent, à ce jour, plus de 53,4 millions de vues.

La transparence avec laquelle elles parlent de leurs habitudes alimentaires explique l’intérêt des internautes coréens.

Dans l’une d’entre elles, Park So-huyn affirme qu’elle boit généralement deux lattes à la vanille dans la journée… et c’est tout ! Sandara Park pourrait ne manger qu’une banane par jour pour se sentir repue.