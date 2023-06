Les sorties cinémas de cet été, entre blockbusters et Palme d’Or…

Enfin la sortie du dernier Indiana Jones ce mercredi 28 juin et les adieux d’Harrison Ford à cette saga culte, l’un des films les plus attendus de l’année. L’un des gros blockbusters hollywoodiens de l’été, le 5e et dernier volet des aventures d’Indiana Jones !

"Indiana Jones et le Cadran de la Destinée" Harrison Ford tire sa révérence dans un grand spectacle divertissant et émouvant. Le scénario nous emmène à la rencontre d’un " Indy " pensionné, usé, un peu dépassé par le monde qui l’entoure jusqu’au jour il va devoir reprendre du service pour aider sa filleule à mettre la main sur le cadran de la destinée. Un mécanisme antique conçu par Archimède et doté d’un pouvoir particulier sur le temps. Il ne doit absolument pas tomber entre de mauvaises mains mais il est convoité par des nostalgiques du 3e Reich. Il y a beaucoup d’attentes autours cet ultime épisode d’une saga culte. Cet "Indiana Jones 5" va-t-il relever le niveau après un numéro 4 très décevant ? Déjà, c’est le premier film de la série Indiana Jones qui n’est pas réalisé par Steven Spielberg, c’est James Mangold aux manettes. A son actif, des grands films comme "Walk the Line" sur la vie Johnny Cash, "Le Mans 66" sur la rivalité entre Ford et Ferrari dans les années 60, c’est aussi le western "3 : 10 to Yuma" ou le crépusculaire film de superhéros : "Logan", sur Wolverine. Le réalisateur relève le défi haut la main, le film tient toutes ses promesses. Il y a des scènes mémorables où on est plus proche de la cascade à l’ancienne que des interminables batailles d’effets spéciaux comme dans les films de super-héros. Les scènes d’action sont ambitieuses mais lisibles et le rajeunissement informatique opéré sur Harrison Ford pour les scènes de flash-back sont hypercrédibles, c’est bien plus réussi, par exemple, que pour De Niro dans "The Irishman" de Scorsese. Il y a aussi une belle approche d’un Indy vieillissant. On joue avec son allure de monsieur de 80 ans. Et puis surtout : qu’est-ce que c’est moderne et fun. C’est la touche Phoebe Waller-Bridge, l’humoriste et actrice britannique, créatrice de la série TV multiprimée "Fleabag" incarne la filleule énergique et rentre-dedans d’Harrison Ford, elle a aussi coécrit le scénario, d’où cette fraîcheur particulière des dialogues et une psychologie des personnages bien fouillée. Mads Mikkelsen est lui, sans surprise, parfait dans le rôle du méchant nostalgique des nazis. En conclusion : Harrison Ford réussit avec panache ses adieux, ne boudez pas votre plaisir avec ce film généreux.