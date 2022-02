Les Sorties Cinéma : Un Autre Monde – Maigret

Une déferlante de films français à découvrir parmi les nouveautés en salles, pour le meilleur et le pire… Il y a du très bon, et du dispensable. on démarre avec une grosse claque : ''Un Autre Monde'' avec Vincent Lindon et Sandrine Kiberlain.

C’est le nouveau film de Stéphane Brizé. De lui, vous avez peut-être vu La loi du marché, qui avait permis à Vincent Lindon de remporter le prix d’interprétation masculine à Cannes en 2015. ''Un Autre Monde'' est la 5e collaboration entre l’acteur charismatique et le talentueux cinéaste. Ce film clôt également la trilogie de Stpéhane Brizé sur la place de l’humain dans l’absurdité du capitalisme. Après avoir interprété pour lui un chômeur puis un syndicaliste en lutte, Vincent Lindon se glisse cette fois dans la peau d’un chef d’entreprise, lui aussi broyé par le système. Il est sommé de dégraisser une fois de plus son personnel au nom de la rentabilité du groupe qui l’emploie. Vincent Lindon incarne magistralement cet homme pris au piège, au bout du rouleau, dont la famille explose en plus, emportée elle aussi par ces années de stress. Cet homme est pris entre le marteau et l’enclume, on lui demande d’obéir aux lois de Wall Street, sans états d’âme et ça l’oblige à nier ses valeurs profondes. Ce film est très fort ! Il met le spectateur dans un état de tension extrême. Les discussions absurdes et manipulatrices, les coups de pression subits par les managers sonnent très juste, c’est d’une déshumanisation terrifiante. Grâce à ce film qui se place, pour une fois du côté des patrons, on découvre les rouages d’un système hiérarchique, d’une certaine façon de manager aujourd’hui, où chacun met la pression sur celui d’en-dessous, tout en se dédouanant sur celui d’au-dessus. ''Un Autre Monde'' met en lumière la cruauté du système capitaliste, dont même les petits patrons, sont parfois également, les victimes. Derrière les belles voitures et les costumes bien coupés, il y a aussi de la souffrance, des burn-out et des dépressions.