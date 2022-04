Les Sorties Cinéma : The Northman – Inexorable – Un talent en or massif

Première proposition de la semaine : un film brutal, violent et esthétiquement fascinant : The Northman, inspiré par la mythologie viking, le récit de la soif de vengeance du prince Amleth, histoire qui avait déjà elle-même inspiré le Hamlet de Shakespeare. Le résultat est époustouflant au niveau de la mise en scène : le spectateur est immergé dans une nature sauvage, dans une culture emprunte de mysticisme et baignée continuellement dans la barbarie. Un film épique qui rappelle Conan Le barbare ou encore la saga Game of Thrones. La mythologie viking est étudiée de manière très consciencieuse dans chaque détail du décor, des costumes, du quotidien de cette époque ! On ajoute un magnifique casting, à savoir : Nicole Kidman, Ethan Hawk, Anya Taylor-Joy, que vous avez vue peut-être découverte dans la série Netflix sur les échecs, Le Jeu de la Dame, sans oublier une apparition détonante de la chanteuse Björk, et le résultat est un grand film épique et sensoriel, le travail sur l’ambiance sonore est particulièrement hypnotisant, mais je le répète : film hyper violent, à ne pas mettre devant tous les yeux mais à voir sur grand écran absolument !