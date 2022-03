Les Sorties Cinéma : The Batman – Belfast

Un tout nouveau et très attendu ''Batman'' ainsi que ''Belfast'', l’un des grands favoris pour la course aux Oscar ! C’est le retour d’un des superhéros les plus populaires de la pop culture, je parle bien sûr de Batman !

Le blockbuster le plus attendu du moment, attendu au tournant surtout, après la version déjantée de Tim Burton, la trilogie maîtrisée de Christopher Nolan et une tentative de renaissance sous les traits de Ben Affleck, voici donc un ''Batman'' de plus : ''The Batman'' ! Ce nouvel opus des aventures de l’homme chauve-souris est signé Matt Reeves, auteur du très réussi Cloverfield et des deux derniers épisodes du reboot de ''La Planète des singes''. Quant à Bruce Wayne, il est interprété par un acteur qui a du mal se départir, injustement, de son image d’idole pour midinettes depuis la saga ''Twillight'', c’est Robert Pattinson ! Le choix de cet acteur avait été vivement critiqué, à tort car franchement, car il réinvente totalement le personnage : plus fragile, plus introspectif, à fleur de peau… Il est surtout très attachant. Du côté des seconds rôles, tous excellents, je souligne les prestations de Zoë Kravitz qui campe la plus troublante des Catwoman et Collin Farrell, méconnaissable dans le rôle du Pingouin. La mise en scène n’est pas solennelle comme chez Nolan ni baroque façon Burton. La magnifiquement sombre direction artistique est au service du récit qui, lui, se rapproche plus d’un thriller façon enquête policière que d’un énième film de super-héros tape à l’œil. ''The Batman'' est une réussite totale, un blockbuster de haut vol, seul petit bémol, 3 heures de film, c’est trop, il y a des longueurs dispensables. Mais si le succès est au rendez-vous, d’autres ''Batman'' avec Robert Pattinson débarqueront au cinéma, et c’est une excellente nouvelle tellement ce premier volet est admirable !