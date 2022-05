Les Sorties Cinéma : Ténor – Downton Abbey, A New Era

Un film sur la musique à découvrir dans nos salles, pas de rock au programme mais du rap et de l’opéra avec ''Ténor'' :

Un scénario extrêmement prévisible et cousu de fil blanc mais très émouvant. On y suit Antoine, un étudiant en comptabilité bien plus passionné par le rap que par ses cours. Un jour où il fait une livraison de sushi à l’Opéra de Paris, une prof de chant lyrique l’entend chanter et détecte chez lui un incroyable potentiel… Il va cacher à tout son entourage qu’il se lance dans une formation pour devenir Ténor. Mais lui, il vient de la banlieue, l’opéra, ce n’est pas du tout son univers musical, il n’a pas non plus les codes pour intégrer ce milieu bourgeois. Voilà le genre de scénario qu’on a déjà vu mille fois, et où le spectateur peut sentir à des kilomètres tous les obstacles que va devoir affronter le héros, il y a un petit côté Billy Elliot dans ce choc des cultures pour jeune prodige qui tente de s’émanciper de ses racines sociales.

C’est un film qui parle de préjugés culturels et sociaux, de transmission, c’est une ode à la persévérance, à l’ouverture d’esprit, à la diversité, impossible de ne pas avoir une petite larme à l’œil avec un final très émouvant. Il y a beaucoup de tendresse, d’humour aussi, les vannes fusent et la mise en image est très inspirée que ce soit pour filmer la banlieue ou le milieu de l’opéra et puis surtout : il y a le charisme, énorme, de l’acteur principal. C’est le rappeur/beatboxer MB14 découvert dans ''The Voice France'' qui fait ici ses premiers pas au cinéma, aux côtés de l’humoriste Michelle Laroque. Il crève l’écran. ''Ténor'' n’est pas un grand film mais c’est un feel-good movie enthousiasmant et généreux. Un vrai film transgénérationnel aussi !