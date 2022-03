Les Sorties Cinéma : Notre-Dame Brûle - Trois Fois Rien

Au programme : un film très ambitieux qui revient sur l’incendie de Notre-Dame de Paris et un coup de cœur pour un film modeste mais bourré de tendresse !

Jean-Jacques Annaud, auteur de grandes fresques ambitieuses comme ''L’Ours'', ''Le Nom de la Rose'', ''7 Ans au Tibet'', ou encore ''L’Amant'', s’est lancé le défi de nous faire revivre la journée du 15 avril 2019, quand les flammes dévoraient cet édifice si symbolique sous les yeux éberlués du monde entier. Les dégâts furent considérables mais aucune victime ne fut à déplorer. L’édifice est toujours debout grâce au travail acharné des pompiers, et c’est à leur dévouement que ce film rend hommage. Nous suivons leur course contre le temps heure par heure : de l’apparition des premières fumées à l’extinction complète du feu, en passant par l’éboulement de la flèche de Viollet-le-Duc. Le film mélange images d’archives et reconstitutions… On découvre grâce à Notre-Dame brûle une cascade de dysfonctionnements, de contretemps, un système de sécurité archaïque et d’invraisemblables obstacles qui ont ralenti les hommes du feu. Jean-Jacques Annaud est à la foi fasciné par le feu, on se souvient, évidemment, de ''La Guerre du Feu', et par les édifices religieux et historiques, il souhaitait aussi absolument mettre en avant la bravoure des pompiers. Tout cela est bien louable, mais sur grand écran, l’effet spectaculaire ne prend pas, le film n’a pas les moyens de ses ambitions. Le découpage, qui multiplie les points de vue, affaiblit le rythme, Annaud sombre même dans la surenchère de clichés hollywoodiens. L’ensemble manque d’âme et de suspens, je ne le conseillerais qu’aux grands amateurs de patrimoine. ''Notre-Dame Brûle'' sent la poussière, le film semble daté à côté des images d’actualité de l’époque qui étaient bien plus saisissantes !

ce long métrage de Jean-Jacques Annaud, reconstitue heure par heure l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.

de Jean-Jacques Annaud, avec Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël Chirinian.