Les Sorties Cinéma : Nightmare Alley – L’Amour C’est Mieux Que La Vie

Une semaine événement avec la sortie du 50e film de Claude Lelouch et le retour de Guillermo Del Toro avec un grand film noir avec ''Nightmare Alley'', film hollywoodien, signé Guillermo del Toro.

On l’attendait au tournant puisque son précédent film, ''La Forme de l’Eau'', avait cartonné en 2018, Oscar du meilleur film et Oscar du meilleur réalisateur. ''Nightmare Alley'' est effectivement un film noir qui se déroule dans l’univers sombre des foires aux monstres dans les années 1940. Bradley Cooper y incarne un médium itinérant, un escroc qui met sur pied une arnaque pour soutirer la fortune de riches clients. Le film comporte deux parties bien distinctes. On démarre avec le quotidien glauque d’une foire où se côtoient bonimenteurs, femmes à barbes et contorsionnistes. L’autre partie se déroule dans l’univers chic et art déco de la haute société New-Yorkaise. Les deux atmosphères bénéficient d’une direction artistique au cordeau. Les décors sont somptueux, la mise en image, maîtrisée. Le souci du détail dans chaque plan est impressionnant, c’est beau à tomber par terre ! Quant à cette histoire d’ambition dévorante, elle est captivante. L’ascension sociale du héros, qui le dévore et l’aveugle, le mène à une descente aux enfers inéluctable. Je vous préviens, la morale du film est très sombre. Guillermo Del Toro a toujours mis en scène les "rejetés" de notre société, les monstres mis de côté alors que, souligne-t-il dans ce film, certains individus des plus séduisants cachent un monstre intérieur bien plus dangereux. Je souligne aussi dans le casting les excellents seconds rôles : Willem Dafoe, Toni Colette, Ron Perlman et surtout Cate Blanchett dont l’allure vintage semble avoir été façonnée pour l’atmosphère de ce film noir, noir dans tous les sens du terme.