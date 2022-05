Les Sorties Cinéma : Lunana, A Yak In The Classroom (L’école Du Bout Du Monde) – Ennio, The Maestro

Voici une petite pépite qui nous emmène littéralement au bout du monde et un documentaire musical. Un petit film mais un grand moment de cinéma avec ''Lunana : L’école Du Bout Du Monde'', qui sort aussi sous son titre anglais : ''A yak in the Classroom''.

Un film qui nous vient d’un pays dont on n’a pas l’habitude d’entendre parler : le Bhoutan. Un royaume bouddhiste très isolé situé sur les contreforts de l’Himalaya. Ce magnifique film a déjà eu droit à une belle exposition médiatique, il a été retenu parmi les tous derniers finalistes pour l’Oscar du meilleur film étranger. C’est un peu une expédition façon ''En Terre Inconnue'', l’émission télé qui nous fait découvrir des tribus vivant loin de la civilisation. ''Lunana'' c’est le nom d’un tout petit village dans la montagne où est envoyé un jeune instituteur de la ville. Un Bhoutanais moderne qui va à reculons dans ce hameau où il y a à peine de l’électricité et où les conditions climatiques sont très rudes. Pour les villageois, l’arrivée tant espérée d’un instituteur, c’est le bonheur absolu : pouvoir enfin offrir à leurs enfants une éducation minimale. Leur accueil chaleureux va attendrir le maître d’école. Ce sont les véritables habitants de ce village qui jouent leur propre rôle, eux qui n’avaient même jamais vu de films. Le scénario est très joliment écrit, les images de la nature sont à tomber par terre, travaillées telles des photos. A partir du quotidien d’une tribu on ne peut plus éloigné de notre culture à nous, ''Lunana'' déploie une multitude de propos universels sur l’importance de l’éducation, de l’ouverture d’esprit, de la bienveillance… C’est un hommage aussi à tous ces instits et profs qui ont cette pure vocation d’apprendre, de transmettre aux enfants. ''Lunana'' : un film profond mais aussi divertissant et très accessible. C’est un peu la définition du "beau film qui donne le sourire", c’est le petit trésor ciné à découvrir absolument !