Les Sorties Cinéma : La Vraie Famille – La Place d’Une Autre – Hooper et Le Hamster Des Ténèbres

Deux très beaux films français et de l’animation à voir en famille. Le premier est mon coup de cœur absolu de ce début d’année, il s’intitule ''La Vraie Famille''.

C’est un drame bouleversant qui évoque les joies et les difficultés d’une famille d’accueil pour enfants placés. Nous suivons un petit garçon de 6 ans qui est élevé depuis qu’il est bébé par une famille d’accueil aimante et chaleureuse mais le papa fait son retour. Après une mauvaise passe, il demande à récupérer la garde exclusive. C’est un choc, un déchirement, pour le couple et leurs enfants, surtout pour la maman, elle ne se résout pas à laisser partir cet enfant qu’elle considère comme le sien. Avec un thème aussi délicat, ''La Vraie Famille'' aurait pu être un drame mièvre, un mélodrame tire-larmes mais on évite totalement cet écueil grâce à la pudeur de l’écriture et à la justesse folle de cette intimité familiale. Les enfants sont épatants de naturel et la maman de substitution qui se laisse totalement dépasser par son rôle est interprétée par une magnifique Mélanie Thierry, délicate et digne, elle vous touchera en plein cœur. ''La Vraie Famille'' est une touchante réflexion sur les liens qui nous unissent. Qu’est-ce que la vraie famille ? Celle liée à nous par le sang ou celle qui nous aide à grandir ? Cette vraie famille est en tout cas terriblement attachante. Je souligne la sensibilité, la tendresse, l’émotion qui se dégage de ce film magnifique !