Les Sorties Cinéma : La Ruse – Memory – Tromperie

Liam Neeson à l’affiche d’un film d’action, comme quasi tous les mois depuis quelques années !

Avec le succès de la saga ''Taken'', l’acteur irlandais s’est spécialisé dans le film d’action de série B. A bientôt 70 ans, c’est un tueur à gage toujours efficace mais souffrant des premiers signes d’Alzheimer qu’il incarne dans ''Memory'' signé Martin Campell, le réalisateur du James Bond Casino Royale. Un tueur à gage qui refuse de terminer un travail pour une dangereuse organisation criminelle liée à un réseau pédophile. Ce pitch vous dit quelque chose ? Normal, ''Memory'' est une adaptation d’un film belge : ''De Zaak Alzheimer'', un carton du cinéma flamand en 2003 avec le grand Jan Decleir en tête d’affiche. Le remake américain est efficace mais on est loin de la subtilité et de la finesse d’écriture de la version flamande qui était plus introspective et politique que spectaculaire. Mon conseil, revoyez ou découvrez l’orignal, il n’a pas pris une ride !