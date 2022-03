Les Sorties Cinéma : L’Ombre D’Un Mensonge – A Plein Temps

Plusieurs coups de cœur, c’est une belle semaine pour le cinéma, il y a notamment, le nouveau et très beau film de Bouli Lanners.

C’est le 5e film mis en scène par l’acteur belge, il s’intitule : ''L’Ombre D’Un Mensonge''. Bouli qui s’est également lancé plusieurs défis : c’est son premier film en anglais, tourné sur la très cinégénique île de Lewis en Ecosse, et en plus de la réalisation, il tient également le rôle principal. Il interprète Phil, un homme qui a trouvé refuge sur ce caillou isolé, battu par les vents, où vit une communauté presbytérienne plutôt austère. Un jour, il est victime d’un AVC, il perd la mémoire. La fille de ses patrons, Millie, prend en charge sa convalescence. Elle est interprétée par Michelle Fairley, lady Catelyn Stark de la saga ''Game of Thrones''. C’est une femme solitaire, moquée pour son célibat. Elle voit dans l’amnésie de Phil, l’opportunité de vivre, enfin, une histoire d’amour. Comme Phil n’a plus de souvenir, elle va leur inventer un passé, une relation secrète, tout en sachant qu’il peut retrouver la mémoire à tout moment. Après avoir mis en scène l’amitié au masculin dans ses films précédents, Bouli Lanners se renouvelle totalement en laissant parler la plus tendre des facettes de sa personnalité de cinéaste, en osant la délicatesse d’une histoire d’amour entre quinquas cabossés. On retrouve évidemment son goût pour les grands paysages et la nature sauvage, sublimés par son œil d’artiste. Sensibilité dans l’écriture des personnages, finesse du jeu des acteurs, historie subjuguante… L’ombre d’un mensonge est un grand film romantique, pudique mais aussi un très beau portrait de femme qui s’émancipe, un grand film qui touche en plein cœur.