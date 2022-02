Les Sorties Cinéma : King Richard, La Méthode Williams – La Dernière Tentation des Belges

De la tendresse 'made in Belgium' et du tennis avec un film américain primé aux Golden globes !

''King Richard'', ça, c’est le titre original, en français c’est ''La Méthode Williams'' et si on joint les deux patronymes ça nous donne : Richard Williams ! Et qui est Richard Williams ? Le papa des deux championnes de tennis : Venus et Serena Williams. Alors ce film n’est pas un biopic consacré aux deux joueuses, non, le personnage central c’est ce père de famille. Il n’avait aucune expérience dans le sport mais, avant la naissance de ses filles, il a élaboré un plan de 78 pages décrivant l’entraînement des futures championnes. Grâce à sa détermination sans failles, les sœurs sont devenues deux des plus grandes joueuses de l’histoire du tennis. C’est Will Smith qui incarne l’ambitieux papa, un Golden Globe du meilleur acteur dans son escarcelle pour cette interprétation. ''La Méthode Williams'' se veut avant tout une histoire de famille, de courage et de détermination. Le film est passionnant quand il évoque l’impact du succès des sœurs Williams sur la communauté afro-américaine, avec ce souci permanent du papa d’émancipation sociale et sa lutte contre les discriminations dans le sport de haut niveau. Quelques réserves sur le côté très classique de ce biopic : peu de suspens car on connaît déjà l’issue des enjeux pour les carrières de Venus et Serena. On ne voit rien non plus de la sévérité des entraînements, Richard Williams est totalement idéalisé. Trop de bons sentiments et une certaine platitude dans la réalisation n’aident pas à rendre le film palpitant ou nuancé. En bref je dirais, ''La Méthode Williams'' intéressant, sans plus !