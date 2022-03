Les Sorties Cinéma : Coda – Morbius

Les Oscar viennent d’être décernés à Los Angeles, où les films des plates-formes de streaming ont tout raflé, avec cette belle surprise de l’Oscar du meilleur film attribué au très réussi ''Coda'' !

C’est un de mes films préférés de l’année dernière, je profite donc du coup de projecteur des Academy Awards pour partager avec vous mon enthousiasme pour ce film dont le public belge n’avait sans doute jamais entendu parler : le remake du film français : ''La Famille Bélier''. ''La famille Bélier'' sorti en 2014, signé Eric Lartigau avec la chanteuse Louane dans le rôle principal, François Damiens et Karin Viard incarnaient aux, ses parents. L’histoire d’une jeune fille née de parents sourds-muets mais qui entend et parle. Elle souhaite prendre son envol, quitter le nid pour étudier le chant, ce qui veut dire aussi : abandonner sa famille qui a tant besoin d‘elle comme interprète. Dans la version américaine, l’histoire se déroule dans une famille de pêcheurs de la Côte Est, ''Coda'' est l’acronyme de Child of deaf adult : enfant entendant de parents sourds. Ce remake, il fait le buzz aux Etats-Unis depuis sa présentation au festival de Sundance où, il avait remporté, le grand prix du jury et du prix du public. A Sundance d’ailleurs, AppleTV a acheté les droits du film pour la somme record 25 millions de dollars ! Et depuis un an : ''Coda'' empile les prix les plus prestigieux, jusqu’au sacre ultime : l’Oscar du meilleur film ! ''Coda'' est plus authentique que l’original car tourné sur un mode totalement réaliste, là où La famille Bélier avait lui, un ton plus fantaisiste de comédie à la française. La réalisation tend également plus vers les codes du film indépendant que la farce populaire. Coda est également plus inclusif car ce sont des comédiens véritablement malentendants qui jouent dans le film. A l’époque de la sortie de ''La Famille Bélier'' c’est vrai qu’il y avait eu une controverse sur le choix des acteurs, Karin Viard et François Damiens, qui n’avaient pas convaincu la communauté des malentendants. Il y avait eu notamment une journaliste britannique, sourde de naissance, qui bosse pour le Guardian, et qui avait qualifié le film d’insulte aux sourds ! Elle reprochait au film de maltraiter le langage des signes, forçant les spectateurs sourds à le regarder en version sous-titrée et surtout, ce choix de ne pas avoir embauché de comédiens sourds et muets. Et, c’est vrai que l’authenticité et l’émotion sont encore plus fortes dans ''Coda'' que dans ''La Famille Bélier'' grâce au casting. La maman de l’héroïne est jouée par l’actrice malentendante Marlee Matlin, qui n’est pas une inconnue. En 87, elle a remporté un Oscar et un Golden Globe pour son rôle dans ''Les Enfants du Silence'' aux côtés de, feu, William Hurt. L’héroïne de ''Coda'' ne chante pas du Michel Sardou comme Louane mais du Joni Mitchel et ça donne des frissons ! ''Coda'', petit bijou de cinéma indépendant, une œuvre hypertouchante à découvrir donc sur la plate-forme de streaming d’Apple !