Les Sorties Cinéma : : Animals – Goliath – Kung-Fu Zohra

Des films coup de poing, des films qui interrogent la violence de notre société mais surtout et c’est le plus important : des très bons films avec des tonalités et des thèmes très différents mais qui ont comme point commun d’interroger la violence dans notre société. La violence symbolique exercée par les industries agrochimiques dans ''Goliath'' avec Pierre Niney, la violence conjugale dans ''Kung-Fu Zohra'' et la violence frontale, homophobe dans ''Animals''.

C’est du belge et surtout cette œuvre est un véritable uppercut, ''Animals'' est signé Nabil Ben Yadir :

C’est ce cinéaste bruxellois qui avait cartonné il y a une bonne dizaine d’années avec ''Les Barons''. ''Animals'' n’est absolument pas une comédie, loin de là, c’est un film radical qui s’inspire de la dramatique affaire Ihsane Jarfi, ce jeune liégeois tabassé à mort en 2012 parce qu’homosexuel. Le film est divisé en 3 parties bien distinctes. La première s’attache à nous plonger dans la cellule familiale du jeune homme d’origine maghrébine là où, malgré l’amour qu’on lui porte, faire son coming out et vivre sa vie d’homme gay semble inconcevable, premier propos passionnant du film sur l’homophobie chez les musulmans. La seconde partie de ''Animals'' relate, avec une violence difficilement supportable, la terrifiante ultime soirée du jeune homme torturé par 4 crétins. Attention, toute cette partie est filmée de manière tellement réaliste et frontale qu’elle rend le spectateur littéralement malade. Toute cette cruauté, cette vulgarité, cette bêtise : la mise en scène radicale et sans concession de Nabil ben Yadir nous les balance en plein visage. D’ailleurs, je trouve le film très pertinent dans les thèmes hyperdélicats qu’il aborde mais ce n’est pas un film à mettre devant tous les yeux… Où en tout cas si vous allez le voir avec des grands ados, ne les laissez pas en plan, c’est le film qui demande obligatoirement un encadrement, une discussion sur le racisme, l’homophobie et la représentation de la violence. La 3e partie du film se concentre sur l’un des meurtriers pour étudier au plus près la monstruosité humaine. ''Animals'', voilà un film qui va choquer, qui va diviser, quelle que soit votre réaction face à ce degré de violence, impossible de ne pas souligner la qualité d’interprétation de tous les acteurs et la mise en scène coup de poing. Un film inoubliable et interpellant !