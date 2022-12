Les Sons du Réel, quand la musique s’empare du Cinemamed

Ici, la réalisatrice nous propose une immersion dans un Liban encore jamais vu en Europe. On y suit le premier groupe de métal libanais entièrement féminin Slave to Sirens, composé, notamment, de Lilas et Shery, les deux guitaristes, qui pensent la musique comme un étendard.

Primé dans de nombreux festivals internationaux et présenté en compétition au Sundance et à Ad Hoc Docs, le film nous immerge dans une ébullition du possible. Liberté d’expression, sexualité, amitiés et contexte sociopolitique, tout est réuni pour offrir un autre regard sur la jeunesse de Beyrouth et ses aspirations. A découvrir au Cinéma Aventure ce mercredi 7 décembre à 18h30.