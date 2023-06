Les sons de ces aliments peuvent nous rendre heureux.

D'ailleurs, le bruit que les gourmands de Sa Majesté préfèrent concerne tout ce qui grésille. Le meilleur exemple, c'est quand on prépare un brunch et que l'on jette les tranches de bacon dans la poêle brûlante. Le lard s'entortille et rejette son gras tout en émettant ce crépitement qui nous rend impatients de passer à table.

C'est le bruit alimentaire préféré des personnes interrogées (33%) pour cette analyse pour le moins insolite. On retrouve ainsi la même satisfaction lorsque l'on fait cuire un steak dans une poêle beurrée (25%) ou lorsque l'on plonge les frites dans le bain d'huile (16%).

Un carré de chocolat qui craque sous la dent, c'est vrai que c'est aussi gourmand. Le croquant est ainsi le deuxième type de son alimentaire qui plaît le plus (30%), avant les sons provoqués par les petits bouillons d'une préparation liquide (20%) et le pétillement (16%) comme quand on fait éclater du pop-corn, un son qui ravit 13% de palais. On retrouve enfin le son du croquant lorsque l'on mord dans une pomme (16%).