Les sonates Württemberg de Carl Philipp Emanuel Bach par Keith Jarrett, un trésor caché et inédit

L’histoire semble presque trop belle pour être vraie. Un des plus fameux pianistes de jazz, déjà adulé par les amateurs de classique pour quelques disques fameux – de Bach à Pärt en passant par Mozart – avait enregistré en 1994 des sonates du plus célèbre des fils Bach, et ce trésor était resté caché et inédit.

Il aura fallu près de trente ans pour qu’ECM, son label historique, publie ces bandes oubliées de Keith Jarrett. Au menu, les six sonates du Württemberg Wq 49 de Carl Philipp Emanuel, manifeste sturm und drang généralement connu par les seuls disques de quelques clavecinistes, dont Bob Van Asperen. Avec Jarrett, le son est forcément différent. L’approche aussi. Une fluidité évidente, aucune afféterie, beaucoup de simplicité et de modestie. Et cette seule déclaration reproduite en guise de feuille de route : "J’ai entendu les sonates du Württemberg enregistrées par des clavecinistes. Et j’ai pensé qu’il restait de la place pour une version au piano."

Il avait raison.

2 CD ECM/Outhere