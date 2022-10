Les solutions durables d’une brasserie artisanale écoresponsable

Antoine Limbourg et Peter Gerard se sont rencontrés en 2013, dans les laboratoires de brasserie de L’UCL. Trois ans plus tard, ils décident de lancer leur propre brasserie : La Valduc-Thor, une brasserie à la fois artisanale et résolument moderne, nichée au cœur du village de Thorembais-Saint-Trond.

Si les deux amis brasseurs ont choisi ce site, c’est non seulement pour son cadre rural, ses facilités d’accès et son eau un peu calcaire (excellente pour la bière)… mais aussi pour faire renaître la tradition brassicole et l’ancienne brasserie du village : la brasserie Meurice.