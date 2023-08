L’évènement se veut convivial et familial. L’objectif est clair, rendre la culture accessible et donner le goût du vivre ensemble à son public. C’est d’ailleurs dans cet esprit de bien être qu’est né le festival. Il y a maintenant 10 ans, une mutuelle décida de créer Les Solidarités. Plaçant la culture et la musique comme un élément clé du bien-être personnel et de la santé mentale, l’organisation d’un festival semblait être une évidence. Et pour sa 9e édition, celui-ci poursuit cette envie de procurer à ses spectateurs un moment chaleureux. Pendant trois jours, le public pourra donc assister à de nombreux concerts mais également à une grande diversité d’autres activités culturelles qui se dérouleront à travers le site. De quoi plaire au plus grand nombre et proposer une offre extrêmement diversifiée pour un public intergénérationnel.