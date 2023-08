Les Solidarités : excuses des organisateurs après la cohue de samedi soir

Contacté, le programmateur de l'évènement Denis Gérardy ne peut que reconnaitre la nécessité d'améliorer le dispositif : "Nous présentons toutes nos excuses, commence t-il. Il faut savoir qu'un plan de mobilité c'est quelque chose d'hyper compliqué pour des festivals, on l'a encore vu cet été ailleurs en Wallonie et en Flandre. Et étant donné que nous avons en plus changé de site, on partait un peu dans l'inconnue".

"Ceci dit, nous n'avons pas improvisé, tout cela avait été réfléchi avec le TEC, les services de la Ville de Namur et la police, mais malheureusement nous avons failli, dû un peu au succès. Peut-être trop de voitures présentes sur nos parkings et pas assez de navettes ? On sait maintenant ce qu'on devra faire l'année prochaine."