Les soldes débutent ce 1er juillet : un enjeu pour les commerçants et de nouvelles garanties pour les clients

Deux modifications entrent en vigueur ce premier juillet chez les commerçants. La première, c'est une modification de la réglementation européenne selon laquelle il faut, quand on pratique une réduction, indiquer le prix de départ. On ne peut pas gonfler anormalement le prix et mettre -30 ou -40%.

Ce prix doit être le plus bas depuis les 30 jours précédents. "C'est une mesure logique et légitime", réagit Christophe Wambersie. "Et je veux directement rassurer les consommateurs que l'ensemble des commerçants pratiquaient tout à fait honnêtement les soldes. Mais néanmoins, effectivement, il y a toujours des personnes qui essaient peut-être de profiter d'un système ou d'un modèle."