Les soldes 2023 en Belgique : quelles dates en hiver et en été ?

Voici les dates des soldes en Belgique, pour le mois de janvier et en juillet 2023.

Après la période des fêtes où on a déjà bien dépensé notre argent pour faire plaisir autour de nous, revient une nouvelle période de dépense : les soldes.

Saviez-vous que cette période (qu’elle soit en janvier ou en juillet) vous rend plus généreux ? C’est la science qui le dit : les périodes de soldes vous rendraient plus généreux ! Sur un autre thème, malgré les critiques, la fast fashion fait toujours l’unanimité dans le monde et c’est bien dommage.

Voici donc les dates fatidiques de ces périodes de fortes dépenses (ou pas, si vous voulez tenter de diminuer votre consommation de fast fashion) :

Les soldes d’hiver

Elles commenceront du mardi 3 janvier au mardi 31 janvier 2023. Cela équivaut donc à 4 longues semaines de promotions. Mais sachez que les promotions ont déjà commencé dans de nombreuses enseignes ou sur internet.

Les soldes d’été

Elles débuteront le samedi 1er juillet 2023 pour se finir le lundi 31 juillet. Un mois entier également...