Les soldes 2023 en Belgique : quelles dates en été ?

Voici les dates des soldes en Belgique, pour le mois de juillet 2023.

Voici la fin de l'année scolaire qui approche et la période des soldes pour faire de bonnes affaires qui arrive.

Saviez-vous que cette période (qu’elle soit en janvier ou en juillet) vous rend plus généreux ? C’est la science qui le dit : les périodes de soldes vous rendraient plus généreux ! Sur un autre thème, malgré les critiques, la fast fashion fait toujours l’unanimité dans le monde et c’est bien dommage.

Voici donc les dates fatidiques de ces périodes de fortes dépenses (ou pas, si vous voulez tenter de diminuer votre consommation de fast fashion).