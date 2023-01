Les soldes 2023, c’est parti ! Malgré la crise, les commerces se sont préparés

Les soldes, c’est une manière de dénicher les bonnes affaires pour se rhabiller à petit prix. Malgré la crise, les commerçants se sont préparés hier pour le lancement des promotions qui commencent ce mardi 3 janvier jusqu’au mardi 31 janvier 2023.

À quelques heures du début des soldes, Damanio Crestani, le gérant d’une boutique de vêtements de marque à Charleroi, nous confie être plutôt optimiste : "On a très bien travaillé pendant les fêtes, et même pendant la saison". Et même s’il espère avoir du monde, ses stocks ne débordent pas. C’est d’ailleurs le cas dans de nombreux commerces.

Même s’il y a de grosses remises dès le début des soldes, on remarque que les clients ont tendance à moins dépenser. Ils font plus attention depuis la crise et ont davantage tendance à espacer leurs achats.

Une tendance qui semble se vérifier en rue. Si certains attendent de tomber sur l’affaire du siècle ou préfèrent se restreindre, pour d’autres c’est quand même l’occasion de tomber sur des choses intéressantes à prix réduits.

Dans de nombreux commerces, les soldes ont déjà commencé la semaine dernière avec des offres couplées. Force est de constater que ce n’est pas la cohue, ce qui fait dire à certains commerçants que ce ne devrait pas être un démarrage idéal.

Sondés par l’Union des Classes Moyennes (UCM), trois commerçants sur quatre craignent même de devoir mettre la clé sous le paillasson.