Les soldats ukrainiens "entrent" dans la ville stratégique de Lyman (vidéo)

Les soldats ukrainiens sont "entrés" samedi dans la ville de Lyman, un important noeud ferroviaire dans l'est de l'Ukraine sous contrôle des troupes de Moscou, a affirmé la Défense ukrainienne.

"Les forces d'assaut aériennes ukrainiennes entrent dans Lyman, dans la région de Donetsk", a indiqué sur Twitter le ministère ukrainien de la Défense.

Dans une vidéo d'une minute qui accompagne le message, on aperçoit deux soldats ukrainiens agiter puis accrocher le drapeau national bleu clair et jaune à côté de l'inscription "Lyman", à l'entrée de la ville.

"Nous déployons notre drapeau national et le posons sur notre territoire. Lyman fera toujours partie de l'Ukraine", affirme l'un des deux militaires, sourire aux lèvres.

Un nouveau revers pour l'armée russe

Un peu plus tôt samedi, l'armée ukrainienne avait affirmé avoir "encerclé" plusieurs milliers de soldats russes dans cette ville de la région de Donetsk, annexée vendredi par la Russie.

Le gouverneur de la région voisine de Lougansk, Serguiï Gaïdaï, avait lui donné "trois options" aux soldats russes présents "dans le chaudron" de Lyman: "s'enfuir, mourir tous ensemble ou se rendre".

Lyman se situe dans la région de Donetsk, annexée vendredi par Moscou, mais pas entièrement contrôlée par les troupes russes.

La perte de Lyman serait un nouveau revers pour l'armée russe après avoir essuyé plusieurs échecs militaires depuis début septembre et le lancement de la contre-offensive de Kiev dans le sud et l'est de l'Ukraine.