Les soirées d'été, on peut quand même mettre de la musique dans le jardin gratuitement, non ?

Rappelons d'abord que dans le cadre d'une écoute privée de la radio, c'est gratuit car le diffuseur paie déjà son abonnement à la Sabam. Et puis, "que l'on écoute du rock, de l'électro, du punk ou da la country", assure Anne-Cécile Collignon, "cela ne change rien aux droits d'auteur à payer."

Il y a pourtant une exception: "si un auteur est décédé depuis plus de 70 ans, sa musique tombe dans le domaine public et il n'y a plus de droits à payer pour l'oeuvre en question."