"Les soins palliatifs et l’euthanasie sont à disposition, pas en opposition"

Les soins palliatifs et l’euthanasie ont souvent été opposés, dans l’idée que les soins palliatifs permettaient de gérer toutes les douleurs, ce qui est loin d’être le cas, affirme le Dr Pierre Schepens. Ces différentes techniques sont à disposition et ne sont pas en opposition.

Dans un service de soins palliatifs, explique le Dr Olivier Bernard, on fait la paix. La maladie est là, les techniciens de la médecine disent qu’il n’y a plus de solution, qu’on n’arrivera plus à guérir.

Et quand on fait la paix, la vie peut recommencer. Car la maladie n’est qu’une partie de notre expérience, puis il y a tout le reste. Il y a les relations qu’on a, les valeurs qu’on a envie de cultiver. Il y a vraiment beaucoup de choses qui restent à vivre, à être, là où il n’y a plus rien à faire.

C’est là que l’acte de soin proprement dit commence. Avec juste, parfois, ne fût-ce qu’une présence thérapeutique.

Il ne faut pas non plus que les soins palliatifs deviennent uniquement le lieu de l’euthanasie. Elle doit se pratiquer aussi là où la demande se fait. Pour la majorité, ce sera à domicile. Pour d’autres, là où les soins se font, en psychiatrie, revalidation, etc. Il existe aussi des équipes palliatives mobiles qui travaillent dans les hôpitaux et avec le relais extérieur.