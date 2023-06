Les soeurs Wilson se réconcilient et vont sortir de nouveaux titres de leur projet Heart

Après quelques années tumultueuses qui les ont vues se brouiller puis se réconcilier, les sœurs Nancy et Ann Wilson de Heart travaillent sur de nouveaux titres ensemble..

Sept ans après la sortie de l’album (Beautiful Broken en 2016), Nancy a révélé que de la nouveauté était en approche, lors d'une conversation avec Joe Rock de la station de radio new-yorkaise 102.3 WBAB. Dans l'interview, elle a également parlé de certains de ses autres projets musicaux, dont un appelé "Tomboy", qui la voit reprendre des chansons écrites à l'origine par des hommes.

" Je pense qu'en ce moment, c'est sur "Tomboy" que j'ai le plus travaillé parce que j'adore le titre, d'une part ; c'est presque comme un boygenius ou quelque chose comme ça", a-t-elle expliqué (tel que retranscrit par Blabbermouth). "Mais j'ai un tas de nouvelles idées de chansons. J'ai aussi écrit de la nouvelle musique avec Ann. C'est donc une période très créative. Je pense qu'étant en tournée en ce moment, quand je rentrerai à la maison, je vais vraiment me plonger dans les autres projets, y compris la finalisation de nouveaux morceaux avec Ann. C'est donc une bonne période pour être créatif. J'ai un nouveau studio chez moi, et j'ai hâte de pouvoir enregistrer des morceaux."

Elle poursuit : "J'ai également travaillé un peu avec Sue Ennis, qui bossait beaucoup avec Ann et moi pour notre projet Heart. J'ai donc des paroles sur lesquelles j'ai travaillé avec Sue et que j'ai transmises à Ann. Et il y a deux ou trois choses qui m'enthousiasment vraiment. C'est très cool. Des choses que vous ne nous auriez pas entendues faire dans les années 80. [plutôt dans les années 70, à la fin des années 70). C'est vraiment amusant. C'est tout simplement excitant et inspirant."

Nancy et Ann se sont brouillées à la suite d'un incident survenu en 2016, au cours duquel le mari d'Ann a été arrêté pour avoir agressé les jumeaux adolescents de Nancy. Les sœurs se sont réconciliées pour la tournée "Love Alive" de 2019, mais n'ont plus joué ensemble depuis. Ces deux dernières années, elles ont entamé des tournées séparées, mais ont insisté sur le fait qu'elles étaient en bons termes.