Les Snuls ont fêté leur 33e anniversaire aux Jacqueries de Bruxelles

Avec un rendez-vous hebdomadaire le samedi entre 1989 et 1993, les humoristes ont eu le temps de développer moult personnages et sketchs. Professeur Decodor et Miss Bricola, Verhulst et Coremans ainsi que Louis Bon-Rêve, tout ce petit monde a contribué à inscrire dans le marbre les codes de l’humour à la belge.

"On s’est moqué de la Belgique", nous dit Frédéric Jannin, l’un des Snuls. "On s’est moqué énormément. On s’est moqué de tout, vraiment de tout… De nous-même également !". Un humour plein d’accents belges, de moqueries et d’autodérision, dont la teneur pourrait aujourd’hui faire lever quelques sourcils : "C’était du 128e degré déjà à ce moment-là", enchaîne Fred Jannin. "À une époque où même le second degré à tendance à disparaître, ce serait compliqué de refaire les mêmes blagues."