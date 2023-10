Les Snuls fêtent leurs 33 ans dans la matinale de Vivacité à Bruxelles

L'année 2023 marque les 33 ans des Snuls et cet anniversaire se manifeste par une série d'événements, parmi lesquels la sortie du film de Guillermo Guiz et Gilles Dal, mais aussi :

Une série de 3 concerts hommage aux Snuls avec FrancoFaune : le 03/10/23 @ Central (La Louvière), le 04/10/23 @ La Madeleine (Bruxelles) et le 11/10/23 @ Centre Culturel de Chênée (Liège)

Et comme grosse cerise sur le gâteau: les Snuls ont participé à une émission spéciale sur Vivacité ce jeudi.

C’était dans la matinale Bruxelles Matin que Fred Jannin et Kris Debusscher sont passés dire bonjour et se remémorer les meilleurs moments de leur carrière avec Julie VanH et Geoffroy Fabre.