Les sneakers durables ont-elles vraiment du succès ?

En matière de sneakers, Jordan Brand, Nike, adidas, Reebok, New Balance et autres Puma comptent parmi les marques les plus courues et ce, depuis de nombreuses années. Forts de leurs multiples collaborations mais aussi de modèles devenus iconiques, ces marques se sont pour la plupart lancées ces dernières années dans une course aux matériaux green pour se réinventer et réduire leur impact sur la planète.

Cela n'est pas sans plaire aux consommateurs puisque la plateforme de revente StockX a récemment révélé que Jordan demeurait toujours la marque préférée en termes de resell, devant Nike et adidas, quand le moteur de recherche mondial Lyst place Nike au 13e rang des marques les plus populaires au monde, tous segments confondus, devant Jacquemus et Balmain.

Cette hégémonie ne devrait pas s'achever de sitôt mais elle pourrait être contrariée par l'émergence de marques qui ont fait de la durabilité leur cheval de bataille.

Encore discrètes, ces griffes comptent sur des matériaux et un processus de production respectueux de l'environnement ainsi que sur des matières véganes pour attirer l'attention des consommateurs, de plus en plus préoccupés par le changement climatique. Et il semblerait que la mayonnaise prenne (enfin).