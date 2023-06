Les Smashing Pumpkins sortent une vidéo pour "Spellbinding"

Réalisé par Kevin Kerslake, qui a déjà signé des vidéos pour le groupe ("Cherub Rock" et "I Am One"), il a travaillé en étroite collaboration avec Billy Corgan, Jimmy Chamberlin, James Iha et Jeff Schroeder pour créer des avatars numériques d'eux-mêmes, évoluant dans un univers fictif d'un autre monde, celui d'"Atum", créé par le leader et fondateur du groupe Billy Corgan.

Kevin Kerslake a partagé son point de vue : "Nous avons adopté un modèle de production virtuelle pour la vidéo "Spellbinding", en la créant entièrement dans le moteur de jeu ; irréelle, avec des avatars numériques se déplaçant dans des mondes fantastiques qui jouent un rôle clé dans l'histoire d'"Atum". Billy et moi partageons le même intérêt pour la fusion d'éléments anciens et de technologies de pointe, et toutes les étoiles se sont alignées sur cette vidéo pour ouvrir de nouvelles voies. "

La sortie de ce clip "Spellbinding" coïncide avec le lancement de la tournée nord-américaine "The World Is A Vampire", qui a débuté ce mercredi 28 juin au Chelsea du Cosmopolitan de Las Vegas. Produite par Live Nation, cette tournée de 27 dates accueillera des guests comme Interpol, Stone temple Pilots et Rival Sons en première partie et selon les dates, ainsi que certains des plus grands champions de la National Wrestling Alliance (NWA), qui s'affronteront dans la plupart des villes.

Billy Corgan expliquait récemment avoir payé une rançon à un pirate informatique pour l’empêcher de divulguer des chansons de ce nouvel opéra rock en trois parties, Atum.

Un pirate informatique avait réussi à mettre la main sur des morceaux du nouvel album, dont la troisième partie est disponible depuis ce 5 mai.

Plutôt que de voir le travail acharné du groupe gâché par un hacker, Corgan a cédé et payé la rançon.