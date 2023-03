Les Smashing Pumpkins partagent un single du prochain album

Les Smashing Pumpkins ont partagé une nouvelle chanson, "Spellbinding", et ont annoncé une tournée américaine avec le groupe Interpol.

En septembre de l’année dernière, le groupe avait expliqué qu'il sortirait un nouvel opéra rock en trois parties, ATUM, qui est en fait la suite des doubles albums Mellon Collie And The Infinite Sadness (1995) et Machina/The Machines Of God (2000).

Act I est sorti en novembre et Act II en février. Le groupe vient maintenant de confirmer que l’album se complétera avec la sortie de Act III le 5 mai, (il était annoncé à l’origine pour le 21 avril). On en découvre déjà un premier aperçu avec le titre "Spellbinding" à écouter ci-dessous.

Le leader Billy Corgan a récemment fait part au NME de ses ambitions pour ce projet de 33 chansons, en expliquant : "Il y a beaucoup de gens qui pensent que moins, c’est plus de nos jours. Je suis du côté opposé – je pense que plus, c’est plus !".