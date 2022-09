"Beguiled" est extrait du prochain album ATUM : A Rock Opera In Three Acts, qui sortira en segments pendant les sept prochains mois. Chacun sera composé de 11 titres, et le premier est attendu pour le 15 novembre. Le suivant est espéré pour le 31 janvier 2023 et le dernier arriverait le 21 avril.

Quant aux titres eux-mêmes, ils seront dévoilés de manière hebdomadaire, notamment via un podcast lancé par le frontman Billy Corgan, Thirty-Three (du nom du nombre total de chansons qui composent l’album ATUM).