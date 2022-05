Les Smashing Pumpkins en duo avec Jane’s Addiction

A l’occasion de leur tournée commune nord-américaine, les deux groupes ont interprété ensemble un classique de Jane’s Addiction, "Jane Says" lors de l’émission d’Howard Stern.

Le groupe de Billy Corgan, les Smashing Pumpkins, avait, juste avant, joué son hit "Today" après avoir partagé quelques souvenirs avec Perry Farrell, le leader de Jane’s Addiction.

Pour la reprise de "Jane Says", Perry Farrell et son batteur Stephen Perkins ont rejoint les autres membres des Smashing Pumpkins (sans James Iha). Billy Corgan a offert un beau solo avec sa guitare acoustique au milieu de la chanson, et quand l’animateur a vu le sourire de ce dernier pendant la prestation, il lui a demandé pourquoi il semblait si heureux, et le chanteur lui a répondu : "J’aime tellement ce morceau !".