Les six premiers albums de Van Halen bientôt en coffrets édition limitée

Van Halen s’est associé à la célèbre marque Mobile Fidelity Sound Lab pour sortir des coffrets en édition limitée des six premiers albums du groupe, du premier album éponyme de 1978 au dernier de l’ère Dave Lee Roth, 1984.

Les rééditions seront disponibles en deux formats : sous forme de coffrets vinyles 45 tours UltraDisc One-step et au format SACD (Super Audio CD).

Chaque set de vinyles sera logé dans une boîte de luxe et les disques SACD seront dotés d’une pochette mini-gatefold, tous deux remastérisés à partir des bandes analogiques d’origine. L’album Van Halen arrivera en premier durant le quatrième trimestre de 2022 et sera suivi de Van Halen II, Women And Children First, Fair Warning, Diver Down et 1984.