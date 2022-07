Les sites naturels préférés des Français sont en grave danger

Hasard de l'actualité ou coïncidence pour nous rappeler combien agir pour la sauvegarde de nos espaces naturels devient fondamental, une étude du comparateur de locations de vacances Likibu révèle que les sites naturels les plus recherchés sur Internet sont ceux qui ont fait le plus l'actualité ces derniers temps sous le prisme de l'urgence climatique.

Au cours des douze derniers mois, lorsqu'on analyse le nombre de requêtes saisies sur les moteurs de recherche à propos des sites naturels en France (en excluant les plages et les grottes), les Gorges du Verdon apparaissent comme la destination numéro un de cette catégorie.

Celui que l'on désigne comme le "grand canyon tricolore" s'impose largement avec 223.700 requêtes.

D'habitude, ce site des Alpes-de-Haute-Provence attire les regards pour la couleur turquoise qui serpente entre les gorges et où les adeptes de rafting rêvent de se donner du frisson. Cette année, les Gorges du Verdon sont à sec et les séances de rafting ont donc été interdites.