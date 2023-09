Les sites mémoriels et funéraires belges et français de la Grande Guerre sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco

Le Comité du Patrimoine mondial de l’Unesco, réuni à Riyad, en Arabie saoudite, pour sa 45e session élargie s’est penché, ce mercredi, sur la candidature commune de la Belgique (Wallonie et Flandre) et de la France qui souhaitaient inscrire les "sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale" sur la Liste du patrimoine mondial".

C’est chose faite. La candidature est approuvée. Ce sont au total 139 sites répartis le long du front occidental en France, en Wallonie et en France qui entrent au patrimoine mondial.

Cette reconnaissance couronne plusieurs années de travail des administrations wallonne, flamande et française. Le dossier a été introduit officiellement à l’Unesco en 2017, mais au total, vingt ans ont été nécessaires pour faire aboutir ce projet.