Les sites internet commerciaux sont nombreux à se rendre coupables de greenwashing

"Certaines entreprises prétendent implicitement ou explicitement en faire plus pour l'environnement qu'elles ne le font réellement", met en garde le SPF Economie.

"Pour inciter les consommateurs à consommer plus durablement, il est indispensable de disposer d'une information fiable, claire, pertinente, comparable et vérifiable sur les principaux impacts environnementaux des produits (biens et services) et/ou des organisations", rappelle le SPF Economie.

"Lorsque ces allégations sont fausses, présentées de manière trompeuse ou qu'elles ne peuvent pas être vérifiées, on parle d'écoblanchiment ou de greenwashing. Le vendeur trahit la vérité et présente ainsi son produit ou service comme plus écologique qu'il ne l'est réellement."