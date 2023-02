Les sites de services publics, touchés par des problèmes informatiques, fonctionnent à nouveau

Les problèmes informatiques qui ont perturbé mercredi le fonctionnement de plusieurs sites internet de services publics ont été en grande partie résolus en début d'après-midi, indique le SPF BOSA. "Il peut encore y avoir des perturbations à gauche et à droite, mais en général les systèmes semblent à nouveau stables", confirme la porte-parole Laurence Mortier.

Les utilisateurs ont rencontré des difficultés à se connecter via les applications en ligne et certains sites étaient difficiles d'accès. Une analyse est en cours pour en déterminer la cause mais rien n'indique une cyberattaque pour le moment. Les perturbations concernaient des services tels que MyMinfin, MyPension, eBox, eHealth ou des guichets électroniques communaux accessibles via le Federal Authentication Service (FAS). Ce système permet d'authentifier des personnes afin qu'elles puissent accéder en ligne à des applications publiques sécurisées à l'aide d'eID, Itsme ou une clé numérique. Les sites des ministères des Finances, de la Justice et de l'Économie notamment étaient également ralentis ou inaccessibles.