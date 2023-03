Les sirops contre la toux : une solution miracle ou un remède dépassé ?

Il existe des sirops à base de plantes mais des études ont également démontré que l’efficacité n’était pas prouvée. La plupart du temps, les médecins, après avoir identifié les causes de la toux et exclu des pathologies nécessitant un traitement spécifique comme un bronchodilatateur en cas asthme, recommandent aux patients d’opter pour des alternatives plus naturelles pour lutter contre l’irritation de la gorge et la toux.

Plusieurs alternatives naturelles aux sirops antitussifs existent pour soulager la toux. Celles-ci peuvent être très efficaces pour soulager la toux sans avoir recours à des sirops.