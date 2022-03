Les sinistrologues et la fatigue des salariés

Et si nous clôturions la semaine sur une petite réflexion sur l’entreprise : sur ceux et celles qui la dirigent et sur ceux et celles qui vivent dedans. Et que constate-t-on ?

D’abord, que pour être dirigeant d’une entreprise aujourd’hui, il faut avoir un moral en béton. Ce sont vraiment des montagnes russes, sans jeu de mots. Prenez un patron de 50 ans, par exemple : il a subi la crise bancaire de 2008, il a, à peine, absorbé le choc qu’il s’est retrouvé secoué par la crise de la dette publique avec la faillite de la Grèce en 2012. Puis, ce même dirigeant a, à peine, le temps de lécher ses cicatrices qu’il doit se farcir un virus, inconnu en 2020, qui l’oblige à fermer son entreprise. Et quand, en 2022, après une 5e vague, il espère enfin souffler, hop, notre ami Poutine ne trouve rien de mieux que d’envahir l’Ukraine et de nous menacer d’une guerre nucléaire.

Et comme en plus, cela ne suffit pas déjà à nous angoisser, vous avez des experts (je dirai plutôt que ce sont des sinistrologues) qui nous disent : "Oui, mais la Russie, ce n’est rien, attendez de voir quand la Chine va envahir Taïwan, ça c’est encore pire". Je parle du dirigeant car sa fonction principale, outre le fait de diriger sa boîte et de donner le cap, son autre fonction principale, c’est d’importer de l’énergie négative et d’exporter de l’énergie positive. Mais comment le faire quand le monde est à ce point incertain ? Quand les balises habituelles ont toutes sauté les unes après les autres ?