Les Singapouriens encouragés à avoir des enfants : allongement du congé paternité, prime à la naissance…

D’autres mesures ont aussi été mises en place pour favoriser l'implication des pères au sein du foyer et, plus généralement, pour inciter les couples à faire des enfants. Parmi elles, l’augmentation de l’allocation allouée aux jeunes parents ou encore l’allongement du nombre de jours de congés annuels non rémunérés afin que n’importe lequel des deux parents puisse s’occuper du nourrisson.

"De telles mesures peuvent également aider les femmes à réintégrer le marché du travail [après leur grossesse] et augmenter leurs chances d'avoir des collègues empathiques et compréhensifs qui les remplaceront en cas de besoin", explique Charlene Tan, professeure à l’université de Hongkong, dans une tribune pour Channel News Asia.